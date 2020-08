Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce lundi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce lundi 24 août.

«Bientôt 10.000 décès, mais prudence par rapport à ce chiffre»

Le centre de crise a tenu ce lundi une nouvelle conférence presse pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique. Voici les annonces.

Auto, Batibouw…: les salons se préparent au Heysel

Le Salon de l’auto et Batibouw, les gros salons du printemps, auront bien lieu. Avec de multiples contraintes.

Ozone et ultraviolets: désinfecter oui, mais pas n’importe comment

Face au coronavirus, des appareils permettent de désinfecter des espaces ou des surfaces. Mais une grande prudence s’impose.

L’emploi dans l’horeca a retrouvé en juillet son niveau de février

Alors qu’un peu plus de la moitié (51%) des travailleurs permanents de l’horeca étaient encore au chômage temporaire en juin, leur proportion est tombée à près de 12% en juillet, constate le spécialise RH Acerta sur la base d’une analyse menée auprès de plus de 2 400 entreprises de l’horeca.

Le CD&V veut supprimer l’obligation de porter un masque dans le secondaire

Le CD&V veut supprimer l’obligation de porter un masque dans les locaux scolaires suffisamment ventilés, écrit lundi Het Belang van Limburg. Le parlementaire flamand Jo Brouns a interpellé le ministre régional de l’Enseignement Ben Weyts (N-VA) à ce propos, alors que les experts jugent cette proposition «irresponsable».

La Croix-Rouge appelle au don de plasma de personnes guéries du Covid-19

Deux études belges menées par l’UZ Louvain et le CHU de Liège tentent actuellement de démontrer la possibilité d’améliorer l’état de santé de patients atteints du Covid-19 en leur transfusant du plasma de personnes déjà guéries, et ayant donc développé des anti-corps.

Le personnel des maisons de repos pourra être dépisté préventivement en Flandre

Pour éviter de devoir revenir à des mesures plus radicales qui restreignent le bien-être des résidents, le personnel des maisons de repos flamandes pourra se faire dépister préventivement, a annoncé lundi le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke.

TÉMOIGNAGE | L’utilisation du numérique dès la maternelle

Durant le confinement, des enseignants ont utilisé des outils numériques pour continuer à donner cours et garder le contact avec leurs élèves. Pour le premier chapitre de ce grand-angle, rendez-vous en maternelle. Illu: image du chapitre

Les maisons de repos, plus efficaces face au coronavirus que lors de la première vague

«Les maisons de repos réussissent mieux à empêcher l’entrée du virus qu’au cours de la première vague», a observé lundi la porte-parole interfédérale Covid-19 Frédérique Jacobs lors de la conférence de presse du Centre de crise et du SPF Santé publique.

Les dividendes ont chuté de 22% dans le monde au 2e trimestre, selon une étude

Les dividendes ont chuté de 22% dans le monde au deuxième trimestre 2020, avec une baisse encore plus marquée en Europe, plombés par les effets de la pandémie de Covid-19 qui a fortement affecté les entreprises, selon un rapport publié lundi.

État des lieux de la pandémie à travers le monde: plus de 23 millions de cas détectés et plus de 800 000 morts

La pandémie du nouveau coronavirus a fait au moins 809 255 morts dans le monde depuis que le bureau de l’OMS en Chine a fait état de l’apparition de la maladie fin décembre, selon un bilan établi par l’AFP à partir de sources officielles lundi à 13 h 00.

