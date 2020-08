Loïc Nottet et Henri PFR nouveaux coaches de The Voice Belgique: «Il me faudra de la sincérité»

La RTBF a officialisé le nouveau jury pour la prochaine saison de The Voice Belgique: Loïc Nottet et Henri PFR découvriront les fauteuils rouges et BJ Scott fait son retour aux côtés de Typh Barrow.

Parmi ce casting, on retiendra évidemment l’arrivée de l’ancien candidat de The Voice, Loïc Nottet, dont le nom circulait déjà depuis un moment.

Le chanteur de 23 ans, qui vient de sortir son deuxième album, Sillygomania, se dit excité par cette nouvelle expérience. Au micro de nos confrères de la RTBF, il expliquait ce matin que «c’est déjà une victoire de revenir en tant que coach, j’ai juste envie de profiter. […] Ma seule crainte? J’ai peur qu’on ne me choisisse pas comme coach».

Le type de talent qui le fera craquer devra faire parler l’émotion. «Il me faudra de la sincérité. Je suis sensible à toutes sortes de voix, toutes sortes de timbres. On peut chanter un peu plus calmement comme une Billie Eilish ou beaucoup plus intensément comme une Sia, pour moi il n’y a pas vraiment de différence, c’est juste de la sincérité. Des gens qui en font des tonnes et qui font semblant, ça ne me touche pas.»

Une idée pas si éloignée de celle d’Henri PFR, le DJ belge. «Quelqu’un qui chante trop juste, ou trop plat ça ne me touche pas forcément. C’est dans les petites erreurs qu’on peut trouver des choses qui peuvent toucher quelqu’un».

À côté d’eux, Typh Barrow rempile pour une nouvelle saison, tandis que BJ Scott fait son retour. «Après 2 ans de break, je suis heureuse de retrouver The Voice avec une toute nouvelle équipe de coach 100% belge.»

The Voice Belgique saison 9 sera diffusé à la fin de l’année. Les castings sont encore ouverts jusqu’au 4 septembre.