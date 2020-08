Selon un rapport d’Amnesty, plus de 1 100 villageois tués depuis janvier au Nigeria

Des États du centre et du nord-ouest du Nigeria ont été le théâtre d’une «inquiétante escalade d’attaques et d’enlèvements» depuis le mois de janvier, a affirmé lundi l’ONG Amnesty International, qui y a recensé plus de 1 100 villageois tués depuis le début de l’année.

«Les autorités nigérianes ont laissé les communautés rurales - du nord-ouest et du centre - à la merci des groupes armés, qui ont tué au moins 1 126 personnes» depuis le début de l’année, a indiqué Amnesty dans un rapport.

«L’organisation a interviewé des résidents des États de Kaduna, Katsina, Niger, Plateau, Sokoto, Taraba et Zamfara, qui ont rapporté vivre dans la peur permanente d’attaques et d’enlèvements, qui ne cessent d’augmenter dans ces communautés rurales», a souligné l’ONG.

Ces attaques, provoquées par des groupes armés de voleurs de bétails ou par des règlements de compte entre éleveurs ou agriculteurs pour l’accès aux terres, sont récurrentes depuis plusieurs années.