Trente-six maisons de repos wallonnes vont développer le modèle de gestion Tubbe

Après une expérience pilote positive menée à échelle réduite, le modèle de gestion Tubbe sera développé par 36 maisons de repos et de soins wallonnes, annoncent la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale, et la Fondation Roi Baudouin lundi dans un communiqué commun. Ce modèle scandinave accorde une place prépondérante aux relations interpersonnelles et à la participation des résidents et des collaborateurs. Un budget total de 180.000 euros a été dégagé pour le soutenir.

«La philospohie Tubbe bénéficiait déjà d’un intérêt manifeste de la part des établissements pour aînés avant la crise sanitaire grâce à son approche participative favorisant une meilleure qualité de vie pour tous: résidents comme personnel», explique Christie Morreale. «La crise du Covid-19 semble avoir amplifié cet intérêt puisque, malgré le contexte, de nombreuses candidatures ont été reçues. Les projets peuvent désormais démarrer, la porte reste également ouverte pour un nouvel élargissement de cette méthode.»

Concrètement, avec Tubbe, les résidents sont encouragés à participer à la gestion de l’institution à travers le choix des activités quotidiennes proposées, les achats à réaliser ou la liste des repas, par exemple. Les membres du personnel sont eux aussi impliqués et consultés, entre autres sur la manière de planifier et d’aborder leur travail. «Ils sortent d’un rôle exclusif de soignant pour tendre vers celui d’accompagnant en se consacrant davantage aux contacts sociaux et aux activités», peut-on lire dans le communiqué.

Les maisons de repos et de soins qui se lanceront prochainement dans l’aventure ont été sélectionnées par un jury composé d’experts indépendants à la suite d’un appel à projets et bénéficieront d’un accompagnement par des coachs expérimentés pour développer le modèle.

Un comité de pilotage wallon composé de différentes parties prenantes, dont l’Agence wallonne pour une vie de qualité (AViQ), suivra l’évolution des projets.

Le modèle Tubbe a déjà été expérimenté en Belgique à l’initiative de la Fondation Roi Baudouin. Six projets pilotes ont ainsi été préalablement menés dans tout le pays, dont trois en Wallonie.