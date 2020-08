Le point du centre de crise sur le coronavirus: «Bientôt 10.000 décès, mais prudence par rapport à ce chiffre»

Le centre de crise a tenu ce lundi une nouvelle conférence presse pour faire le point sur l’épidémie de coronavirus en Belgique. Voici les annonces.

La situation s’améliore. C’est le premier message de Frédérique Jacobs, porte-parole interfédérale pour la crise du coronavirus. Mais l’épidémie ne ralentit pas aussi vite qu’on l’espérerait, avec une diminution des cas de l’ordre de 15%.

«Dans cette situation, quand les écoles rouvriront, nous aurons encore 400 nouveaux cas par jour, ce qui est un chiffre important», a détaillé Frédérique Jacobs. «Travaillons ensemble pour essayer d’être sous la barre des 100 nouvelles infections d’ici le 1er septembre».

Un objectif ambitieux, mais réalisable selon la porte-parole, si tout le monde respecte les règles d’or (lavage des mains, distance de sécurité, etc.) afin de limiter la propagation du virus.

Bruxelles devant Anvers

Au niveau plus local, on apprend que Bruxelles a dépassé Anvers en nombre de nouvelles infections, avec 128 nouvelles infections par jour en moyenne au cours de la semaine écoulée. «Ce nombre est stable, malgré l’augmentation du nombre de tests effectués. À Anvers, on note une diminution des cas.»

Dans les autres provinces, le Hainaut et Brabant flamand augmentent, tandis que le Limbourg se stabilise. «Les augmentations sont dues à des flambées localisées dans certains lieux (entreprises, collectivités, lieux de soins etc.)», a précisé Frédérique Jacobs. Elle note encore que les hospitalisations sont en diminution. Même à Bruxelles et Anvers.

10.000 décès? Oui, mais…

«Nous dépasserons bientôt les 10.000 décès dus au Covid-19, mais attention par rapport à ce chiffre. L’agence flamande de la santé a récolté de nouvelles données plus précises sur les causes des décès, notamment en maison de repos. Nous analysons ces données pour l’instant», annonce la porte-parole.

Le centre de crise devrait communiquer sur ce point vendredi avec plus d’informations.

La situation dans les maisons de repos

Au début de la crise, notre pays a enregistré environ 80 contaminations pour 1000 résidents dans les maisons de repos.

«89% des maisons de repos avaient au moins eu un cas de coronavirus en avril. Depuis le mois de juin, moins de la moitié des centres d’accueil de ce type ont connu des cas, et souvent un petit nombre, un ou deux. Mais depuis fin juillet, une nouvelle augmentation est constatée. On a dénombré 28 foyers dans les maisons de repos au cours des deux dernières semaines, dont 11 à Bruxelles, 5 à Liège et 6 à Anvers, le reste se répartissant dans les autres provinces», ajoute Frédérique Jacobs.

La situation est meilleure que lors de la vague de cas d’avril, mais la vigilance est toujours requise. «Il faut organiser les visites de manière sûre», conclut-elle.