Le grand talent Tadej Pogacar leader de la formation UAE sur le Tour

Le jeune Slovène est considéré comme l’un des plus grands talents du cyclisme. Photo News

UAE Team Emirates a sélectionné de jeunes éléments pour le Tour de France. Tadej Pogacar, 21 ans, vainqueur de trois étapes et troisième du général du dernier Tour d’Espagne, fera ses débuts au Tour de France samedi à Nice.

Pogacar sera entouré des Italiens Fabio Aru, Davide Formolo et Marco Marcato, le Slovène Jan Polanc, les Norvégiens Alexander Kristoff et Vegard Stake Laengen et l’Espagnol David De La Cruz.

Avec Kristoff, Team Emirates vise des victoires d’étapes sur les sprints. Le Norvégien a déjà remporté trois étapes sur la Grande Boucle dont une sur les Champs-Élysées en 2018. L’année dernière, Jasper Philipsen avait été repris pour le Tour mais le sprinteur belge participera à la Vuelta cette année.