Julian Alaphilippe et Sam Bennett comme leaders chez Deceuninck-Quick Step

Deceuninck-Quick Step a dévoilé lundi sa sélection pour le Tour de France qui débute samedi à Nice. Tim Declercq et Dries Devenyns sont les deux Belges d’une sélection dont Julian Alaphilippe et Sam Bennett seront les leaders. Les Danois Kasper Asgreen et Michael Morkov, le Tchèque Zdenek Stybar et le Luxembourgeois Bob Jungels complète la sélection de Deceuninck-Quick Step.

«Julian et Sam sont les leaders», a expliqué le directeur sportif Tom Steels. «Pour Julian, ce sera difficile de rééditer son Tour de l’année dernier mais nous ne pensons pas au même scénario. Nous verrons au jour le jour et il aura de nombreuses chances. Avec Sam, nous avons un candidat pour la victoire dans les sprints, ce qui ne sera pas facile compte tenu des accidents de ces dernières semaines. Je pense qu’il n’y aura que quatre vrais sprints en trois semaines de Tour.»

«Michael doit emmener Sam dans les derniers kilomètres», a ajouté Steels. «Asgreen et Stybar auront également un rôle à jouer et ils peuvent aussi tenter leur chance dans des échappées. Bob et Dries, de leur côté, doivent soutenir Julian et ils ont tous les deux de l’expérience. En ce qui concerne Tim, son rôle sera de contrôler la course, ce qu’il sait faire de mieux.»