Un ours sauvage capturé dans les Alpes italiennes après avoir attaqué un policier

Un ours sauvage a été capturé dans les Alpes italiennes après être entré dans un village de montagne et avoir attaqué un officier de police, a déclaré dimanche le gouvernement provincial du Trentin.

Les ours, une espèce en voie de disparition, suscitent une inquiétude croissante dans cette province alpine située juste au sud du Tyrol du Sud germanophone.

L’attaque a eu lieu samedi vers 22 h 30 à Andalo, à quelque 35 kilomètres au nord-ouest de la capitale provinciale Trento.

L’animal, qui aurait deux ans et demi et pèse 121 kg, s’est jeté sur le policier au bord d’un lac où il se promenait avec un ami avant de prendre son service.

Selon les autorités, il s’agissait de la première attaque d’un ours mâle dans le Trentin.

L’homme a été jeté à terre et a subi de multiples blessures. L’ours a été capturé quelques heures plus tard, mis sous sédatif et emmené dans une zone clôturée, a déclaré le gouvernement provincial. Il a été attrapé vers 4 heures du matin alors qu’il allait chercher de la nourriture dans des poubelles, en étant «peu soucieux de la lumière et de la présence humaine».

Plus tard dimanche, le gouvernement provincial a expliqué avoir choisi l’option «réversible» de capturer l’animal plutôt que de le tuer car il existe une possibilité que celui-ci ne soit pas l’agresseur, ont justifié les autorités.

Les bois du Trentin ont été repeuplés d’ours il y a des années, dans le cadre d’un programme financé par l’UE. En conséquence, leurs rencontres avec les humains sont devenues plus fréquentes et potentiellement dangereuses.