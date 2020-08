VIDÉOS | Le Bayern remporte la Ligue des Champions grâce à un but de Coman

Le Bayern Munich a enlevé sa 6e Coupe aux grandes oreilles en ayant battu le PSG, finaliste inédit. C’est Kingsley Coman, un français, qui a marqué le seul but de la rencontre.

Le Bayern Munich a remporté la Ligue des champions en battant le PSG 1-0 en finale dimanche soir à l’Estadio da Luz de Lisbonne.

La première mi-temps voyait les deux équipes porter le danger dans le camp adverse, mais se terminer sans but. Neymar butait par deux fois sur le gardien bavarois Manuel Neuer (18e) alors qu’à l’autre bout du terrain, Lewandowski voyait sa frappe en pivot repoussée par le poteau parisien (22e) puis sa tête à bout portant stoppée par le portier Keylor Navas (31e), un temps incertain mais finalement titularisé par Thomas Tuchel.

Le Bayern ouvrait le score à la 59e minute par Kingsley Coman. Le Français ponctuait victorieusement une jolie action collective des Bavarois pour porter le Bayern aux commandes (1-0).

Ce but, le 500e du Bayern en C1, vaut de l’or puisqu’il permet au ‘Rekordmeister’d’être sacré champion d’Europe pour la sixième fois de son histoire, après 1974, 1975, 1976, 2001 et 2013. Le Bayern devient ainsi, à égalité avec Liverpool, le troisième club au palmarès de la C1 derrière le Real Madrid (13 titres) et l’AC Milan (7).

Le PSG disputait pour sa part sa première finale de Ligue des champions. Le palmarès européen du club parisien reste bloqué à une Coupe des Coupes remportée en 1996 à Bruxelles, tandis que Marseille, vainqueur de la C1 en 1993, reste pour un an au moins le seul club français champion d’Europe.

Coronavirus oblige, cette Ligue des champions s’est terminée par un Final 8 inédit au Portugal, où les matches étaient joués à huis clos sur une seule manche sur terrain neutre.

Phase litigieuse en première mi-temps

Le 0-1 de Coman à la 59e

Penalty pour le PSG?

«Des sensations extraordinaires»

L’unique buteur de la finale de Ligue des champions Kingsley Coman, attaquant du Bayern Munich et ancien joueur du PSG, a vécu dimanche des «sensations extraordinaires» mais a avoué avoir «un peu mal au cœur» pour le PSG, a-t-il réagi.

Le Bayern a gagné mais il faut respecter ce que Paris a fait

«C’est des sensations extraordinaires, beaucoup de bonheur, un peu de tristesse pour Paris, ils ont fait un parcours extraordinaire. Mon cœur était 100% Bayern car je suis 100% professionnel, mais je ne vais pas mentir, voir Presnel (Kimpembe) comme ça, voir notre équipe comme ça, ça fait un peu mal au cœur», a lancé Coman au micro de RMC Sport. «Le Bayern a gagné mais il faut respecter ce que Paris a fait».

Buteur de la tête à la 59e minute pour offrir au club allemand le 6e titre de son histoire dans la compétition, Coman s’est satisfait de la performance de son équipe. «On a essayé de maîtriser le match, maintenir la pression. Ils ont eu des contres qui pouvaient être dangereux mais on n’a pas pris de but et on a gagné, c’est le plus important», a-t-il expliqué.

L’expérience a-t-elle fait la différence? «Je pense que c’est un petit détail qui peut jouer, mais il n’y a pas que ça dans la rencontre. Paris a fait un super match, nous aussi, je pense que c’était une belle finale et on est vraiment heureux», a-t-il encore répondu.