Les 75 caravanes installées illégalement à Esneux ont quitté le territoire

Les 75 caravanes qui se sont installées le 9 août sans autorisation sur des terrains du CPAS de Liège à Esneux (province de Liège), ont quitté les lieux dimanche, a indiqué la bourgmestre Laura Iker.

Les gens du voyage s’étaient installés illégalement sur des terrains loués par un fermier de l’entité, à Rosière, près du site classé de la boucle de l’Ourthe. Lors de leur arrivée, la bourgmestre déplorait la situation et avait d’ailleurs donné l’ordre de quitter le territoire sous peine d’expulsion, notamment en raison de différentes interdictions de rassemblements dues à la pandémie, au manque de sécurité au bord de l’Ourthe et à la salubrité des lieux.

L’expulsion, une opération délicate en raison du nombre de caravanes installées, n’a finalement pas eu lieu. Les gens du voyage s’étaient engagés à quitter les lieux dimanche et ont tenu leur promesse. «Les dernières caravanes sont en train de partir. Je tiens à remercier le travail de diplomatie des policiers de la zone Secova et plus particulièrement du chef de poste d’Esneux. Les engagements pris par les gens du voyage ont été respectés et le terrain est propre», a signalé Laura Iker sur le réseau social Facebook.