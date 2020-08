Hamoir et Lambrecth, clap de fin?

L’attaquant a été sorti du terrain par son coach avant de quitter le stade. Petit orage ou divorce imminent?

Si Hamoir s’est imposé 6-2 face à Wanze/Bas-Oha avec des buts de Yilmaz, Messaoudi (2), Lafalize (2) et Bennane tandis que Jamart et Depas étaient les buteurs adverses, on retiendra la sortie prématurée de Dylan Lambrecth à la 24e minute. L’attaquant hamoirien a eu des échanges verbaux avec certains de ses coéquipiers. Son coach Raphaël Miceli n’a alors pas hésité et s’en expliquait directement après le match, alors que son attaquant s’en était déjà allé depuis un petit bout de temps: «Oui, clairement il est sorti pour mesures disciplinaires. Il a manqué de respect par rapport aux consignes, par rapport à ses partenaires et par rapport au coach.»

On peut donc penser logiquement qu’on risque de ne plus revoir Lambrecth en bordure du Néblon.

Pour Allal Messaoudi par contre, on peut dire que les choses semblent bien parties et une décision devrait tomber en tout début de semaine.