Nouveau record d’Europe pour Karsten Warholm, qui talonne le record du monde du 400m haies

Warholm continue de porter toujours plus haut sa discipline. AFP

Le Norvégien Karsten Warholm, double champion du monde du 400m haies, a établi la 2e meilleure performance de l’histoire de sa discipline dimanche en 46.87 à Stockholm, Suède, en Ligue de Diamant.

Warholm, 24 ans, améliore ainsi son propre record d’Europe qui était de 46.92 à Zurich l’an dernier et n’est désormais plus qu’à 9/100e de seconde du record du monde historique de l’Américain Kevin Young (46.78 en 1992).

Au coeur d’une saison tronquée par la crise sanitaire (JO reportés, Euro annulé), et dans un stade vide de spectateurs, Warholm continue ainsi de porter toujours plus haut sa discipline, dans laquelle les chronos s’affolent depuis trois ans avec également l’Américain Rai Benjamin et le Qatarien Abderrahman Samba, absents dimanche. La deuxième place dimanche est revenue au Français Wilfried Happio en 49.14.

Le seul athlète belge à Stockholm est Ben Broeders à la perche.