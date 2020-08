An et Eefje disparaissaient il y a 25 ans

An et Eefje. BELGA

Les proches d’An Marchal et Eefje Lambrecks ont commémoré dimanche à Hasselt les 25 ans de leur disparition, alors qu’elles étaient en vacances à la Côte belge.

Leurs corps avaient été retrouvés un an et 12 jours plus tard, à Jumet, à côté d’une maison de leur ravisseur Marc Dutroux. «Il y a 25 ans, nous avons été brutalement confrontés à la dure réalité: nous devions chercher notre enfant, ensuite nous devions chercher la vérité», s’est exprimé Paul Marchal, le père d’An. «Depuis, nous devons apprendre à vivre avec résilience.»

La cérémonie s’est déroulée au centre culturel d’Hasselt/CCHA et non près du monument dédié aux filles dans le parc de la ville. L’affluence a également été limitée en raison des règles en vigueur pour endiguer la propagation du nouveau coronavirus, la cérémonie a donc été retransmise par la télévision locale TV Limburg.

C’est le père d’An qui a pris la parole après une minute de silence. Il a justifié son rapport aux médias, rappelant qu’ils avaient été l’une des clés dans la recherche de sa fille et son amie, tout en leur demandant de n’attirer l’attention que sur l’essence du dossier, et au moment opportun.

Les droits de l’Enfant ont été le fil rouge de la commémoration. Selon une enquête du commissariat aux droits de l’Enfant réalisée en mai, environ un enfant sur 10 subit des violences physiques ou verbales. Ces violences auraient d’ailleurs été plus fréquentes pendant le confinement.

«Outre le droit à la vie, les enfants doivent également bénéficier du droit à être protégés contre toutes les formes de violences. Ils ont tout simplement le droit de grandir dans un environnement sûr», a déclaré la commissaire aux droits de l’Enfant Caroline Vrijens.

La disparition d’An et Eefje, puis la découverte de leurs corps, a ébranlé le pays tout entier. «En continuant à maintenir l’attention sur ces terribles événements, nous ne pouvons qu’espérer que cela ne se reproduise jamais», a poursuivi le bourgmestre d’Hasselt Steven Vandeput. «Dans le sillage de cette page noire de notre histoire, de nombreux changements structurels ont été entamés. Tous ne sont pas encore finalisés.»

Le ministre de la Justice Koen Geens a lui évoqué la marche silencieuse organisée l’an dernier, après la mort de Julie Van Espen. «Avec les organisateurs du rassemblement, nous avons travaillé à un plan contre les violences sexuelles dont les premiers effets deviennent perceptibles. Cependant, il reste de nombreux cas non rapportés. J’en conviens, il reste encore beaucoup à faire, mais le combat continue.»

«Cela n’aurait pas dû arriver», a déclaré la ministre flamande de la Justice Zuhal Demir. «Les parents des victimes se sont fait entendre, chacun à leur manière. Avec une force inimaginable, ils ont utilisé leur peine pour en faire une lutte pour plus d’humanité et de justice. D’une douleur immense, ils ont fait une lutte pour l’espoir. Grâce à leur travail, la Belgique est aujourd’hui un endroit plus sûr pour les enfants.»