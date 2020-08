Sinisa Mihajlovic testé positif

Sinisa Mihajlovic, l’entraîneur de Bologne, a été testé positif au coronavirus, a annoncé le club de Serie A dimanche. Le Serbe ne présente aucun symptôme et est placé deux semaines en quarantaine.

Mihajlovic vient de vivre une année très difficile. En juillet 2019, il a dû faire face à une leucémie aiguë en juillet. Il a également subi un certain nombre de chimiothérapies lourdes tout en dirigeant autant d’entraînements et de matches de Bologne que possible. Après une greffe de moelle osseuse, il est maintenant remis.

Début juin, le Serbe a été nommé citoyen d’honneur de la ville de Bologne. La ville a salué son attitude positive dans sa lutte contre sa maladie.