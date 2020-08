Pas de revanche pour Delfine Persoon, l’Irlandaise Katie Taylor conserve ses titres

«Maintenant? Faire réparer mon nez, et descendre en super-plumes!»

Katie Taylor n’a pas caché sa satisfaction à l’issue du combat. «Cette fois les choses sont claires», a-t-elle en effet souligné. «Même si la difficulté était identique. Je suis heureuse d’avoir pu convaincre les juges de ma supériorité. Cela éteint les controverses qui avaient brouillé ma précédente victoire dans l’esprit des gens…»

«La décision est cette fois juste», a de son côté sportivement admis Delfine Persoon. «Katie a méritoirement gagné, et j’ai beaucoup de respect pour elle…»

«J’ai manqué de puissance. J’étais trop légère (59,964 kilos, ndlr) malgré tout ce que j’ai mangé pour prendre un peu de poids. Compte tenu de sa supériorité technique, j’étais obligée d’essayer de lui faire mal. Mais je n’y suis pas arrivée, et c’est elle qui m’a au contraire cassé le nez dès le deuxième round. Il en restait donc huit, et je vous laisse imaginer ce que cela implique. On va donc commencer par le faire réparer, et ensuite je réfléchirai sérieusement à l’idée de descendre en super-plumes, sans doute ma véritable catégorie…», conclut Delfine Persoon.