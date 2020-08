Trois millions de cas en Inde, où les infections augmentent fortement

Le nombre de cas de Covid-19 en Inde a franchi le seuil des 3 millions dimanche, selon les données du gouvernement. Le pays a enregistré la plus forte augmentation quotidienne de contaminations au monde pendant près de trois semaines: le dernier million de cas a été confirmé en seulement 16 jours, le million précédent en 21 jours.

L’Inde, qui compte 1,3 milliard d’habitants, a rapporté 3.044.940 infections jusqu’à présent, dont 69.239 signalées au cours des dernières 24 heures, a déclaré le ministère fédéral de la Santé.

L’Inde est le troisième pays à compter le plus grand nombre de cas, derrière le Brésil et les États-Unis, mais le virus y progresse plus rapidement. Le premier cas a été signalé fin janvier et le taux d’infection a augmenté depuis que le pays a commencé à lever ses mesures de confinement à partir de mi-mai.

Avec plus de 50.000 nouveaux cas quotidiens, l’Inde est le pays qui génère le plus grand nombre de nouveaux cas quotidiens au monde depuis 18 jours, selon les médias nationaux.

L’Inde rapporte également près de 2,2 millions de guérisons.

Le nombre total de décès dans le pays s’élève à 56.706, selon les données du ministère disponibles en ligne.