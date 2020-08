Le nombre de décès au Brésil diminue légèrement, plus de 60.000 morts au Mexique

Pour la première fois en quatre jours, le Brésil a enregistré moins de mille décès dus au coronavirus. Le ministère de la Santé a cependant de nouveau repertorié plus de 50.000 infections samedi. Au Mexique, ce sont plus de 60.000 personnes qui ont succombé au Covid-19 depuis le début de la crise.

Ce total dépasse le scénario «le plus catastrophique» qu’avaient envisagé les autorités sanitaires du pays, ont-elles annoncé samedi.

Le virus a déjà été diagnostiqué chez un total de 3.582.362 personnes au Brésil. Après les États-Unis, c’est le pays le plus touché. Selon les chiffres du ministère, le nombre de morts consécutives au Covid-19 s’élève à 114.250, dont 892 victimes de plus en 24 heures.

La semaine dernière, il y avait déjà eu plusieurs jours avec moins de mille nouveaux décès quotidiens.

Au Mexique, quelque 664 décès ont été répertoriés sur les dernières 24 heures, pour un total de 60.254 morts, selon le ministère de la Santé.

Le 4 juin, le sous-secrétaire à la Santé, Hugo Lopez-Gatell, avait dit qu’«un scénario très catastrophique pourrait atteindre les 60.000» décès.

Les autorités se sont tout de mêmes dites optimistes récemment. Mardi, M. Lopez-Gatell avait assuré que l’épidémie était entrée «en phase de décroissance» en annonçant une diminution des chiffres sur les cas d’infection et les décès liés au coronavirus.

Mais des spécialistes expriment des doutes au vu du peu de tests effectués dans le pays.

A l’échelle mondiale, plus de 800.000 personnes sont mortes du virus, dont 176.321 personnes aux Etats-Unis. Suivent ensuite le Brésil et le Mexique. En Inde également, plus de 50.000 décès par coronaropathie ont été enregistrés.