Zulte balaie Waasland et abandonne la lanterne rouge

Le premier match de la troisième journée du championnat de Belgique de football au programme samedi a permis à Zulte Waregem de prendre ses premiers points.

Grâce à Jelle Vossen (27e, 1-0), Gianni Bruno sur penalty (49e, 90e+5) et Omar Govea (62e, 3-0), l’Essevee a battu Waasland-Baveren (4-1). Au classement, Zulte (3 points) est 9e et Waasland, qui a réduit la marque par Daan Heymans (76e, 3-1) est 12e (3 points).

À 18h45, Malines reçoit le Cercle Bruges et Charleroi va défendre sa première place à OHL. À 20h45, l’Antwerp accueille Gand dirigé pour la première fois par son ex-coach, Laszlo Boloni.

Zulte Waregem a commencé avec enthousiasme et sur un coup franc, Govea a servi dans le paquet Ewoud Pletinckx, qui n’a pu éviter la sortie de Lucas Pirard (2e). Malgré les tentatives de son meneur de jeu mexicain, l’équipe de Francky Dury n’a pas supplanté son adversaire. Waasland-Beveren est rapidement revenu dans le coup mais Abdoubakary Koita, bien lancé dans la profondeur, a manqué son contrôle et a précipité son envoi des 16 mètres (12e). Le jeu s’est poursuivi sans grande occasion jusqu’à ce que Saido Beharino profite d’une perte de balle de Waasland-Beveren devant son rectangle pour céder le ballon dans l’axe à Jelle Vossen, qui a catapulté le ballon dans le plafond (27e, 1-0). Après cela, Zulte a conservé la possession de balle mais le manque de créativité ne lui a jamais permis d’élever le niveau de la rencontre.

Au repos, Nicky Hayen a fait monter au jeu Alessandro Albanese et Djihad Bizimana à la place de Stefan Milosevic et Jenthe Mertens (46e). Une initiative tuée dans l’œuf puisque Alabanese a commis un penalty sur Daniel Oparé que Bruno a transformé (49e, 2-0). Zulte était sur le velours. Et les jeux étaient faits quand, une sortie hasardeuse de Pirard le long de la ligne de fond pour bloquer Beharino, qui a quand même servi Govea. Après avoir effectué un petit dribbling, le Mexicain a planté le ballon dans le plafond (62e, 3-0).

Waasland a quand même eu un sursaut et Heymans a inscrit son troisième but de la saison accordé sur l’intervention du VAR, l’arbitre Lothar D’Hondt l’ayant refusé dans un premier temps (76e, 3-1). Après cet intermède, les visités se sont repositionnés devant la surface de réparation adverse où Pirard a sorti une tentative de Beharino (90e+4) avant de s’incliner sur un tir du gauche de Bruno (90e+5, 4-1).