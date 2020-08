Violent car-jacking armé au bois Fichaux

Deux individus cagoulés et dont l’un était muni d’un pistolet s’en sont pris à un jeune homme, jeudi soir

Il est 23 h, jeudi, lorsqu’un jeune homme avec son Audi bleue circulant sur la chaussée de Gand s’engage dans la rue des Pèlerins.

Il constate alors qu’il est suivi par une BMW série 3 grise immatriculée en France (59).

Le garçon tourne alors vers la rue du Bois Fichaux pour s’y stationner. Immédiatement, l’autre véhicule s’arrête à sa hauteur avec quatre individus.

Ils me disaient: «

Donne ce que tu as, ton argent, tes bijoux, ton téléphone.»

«Les passagers situés à l’avant et à l’arrière, côté droit, sortent et frappent sur ma porte en disant de l’ouvrir. Ils portaient une cagoule. J’ai obtempéré car l’un était armé d’un pistolet. Ils me disaient “ Donne ce que tu as, ton argent, tes bijoux, ton téléphone. ” Mon téléphone a été arraché des mains. L’un m’a pris par le cou et, au sol, j’ai reçu un coup de pied dans le ventre par le second», se remémore la victime se disant traumatisée.

Elle s’est enfuie vers la première porte en bas de la rue, obtenant de l’aide d’un riverain.

Les malfrats ne connaissaient pas le fonctionnement d’une voiture automatique...

Pendant ce temps, les individus – l’un à la peau de couleur noire et l’autre au teint hâlé, dit notre interlocuteur – s’acharnent à vouloir faire démarrer la voiture du jeune homme sans y parvenir. Et pour cause: les brigands ne savent pas s’y prendre avec une voiture automatique.

«J’avais coupé le contact et elle était sur D. Or, on ne peut faire démarrer une voiture que sur la position P ou N».»

Perdant énormément de temps et hurlant toujours, les individus sont repartis bredouille.

La police hurlue est intervenue. Le commissariat a même réussi à géolocaliser et à retrouver le GSM dans des ronces, le long de la chaussée de Gand.

Une enquête est ouverte.

Si vous avez été témoin d’agissements suspects, veuillez contacter le commissariat de Mouscron: 056 86 3000.