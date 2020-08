Guus Hiddink va entraîner Curaçao

Guus Hiddink, 73 ans, va être le nouveau sélectionneur et directeur technique de l’équipe nationale de football de Curaçao. Hedwiges Maduro sera son conseiller.

«Ce n’est peut-être pas évident, mais c’était difficile de refuser», a déclaré Hiddink devant la caméra de FOX Sports. «Curaçao a fait de bons progrès ces dernières années et j’aimerais aider les joueurs et le staff à se hisser encore plus haut sur l’échelle internationale». L’ancienne colonie néerlandaise, aujourd’hui un pays du Royaume des Pays-Bas, est actuellement classée 80e dans le classement de la FIFA (sur 210 pays).

Hiddink a signé un contrat jusqu’à la Coupe du Monde de 2022 au Qatar. L’année dernière, il a pris sa retraite en tant que coach de l’équipe olympique de Chine. Il a aussi été entraîneur national des Pays-Bas, de la Turquie, de la Russie, de l’Australie et de la Corée du Sud.