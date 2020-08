Une étape importante dans la liaison ferroviaire entre la Belgique et la France a été réalisée ce vendredi matin sous l’Avenue de l’Europe à Aubange: un tunnel de 9,2 m de haut, 8,6 m de large et 33 m de long frôlant les 3 000 tonnes, construit à proximité, a été déplacé de quelques dizaines de mètres pour permettre la création d’un lien ferroviaire direct entre Athus et le bassin français.