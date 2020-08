Tour de France: les équipes comptant deux cas de Covid seront exclues de l’épreuve

Le Tour de France démarrera le 29 août de Nice. Mais attention, aucun risque ne sera pris par l’organisation.

Les équipes cyclistes seront exclues lors du prochain Tour de France si deux coureurs ou membres du personnel sont testés positifs au coronavirus ou présentent des symptômes évidents. Si un coureur d’une équipe est infecté par le virus, seul ce coureur sera expulsé du Tour. Selon divers sites d’information, ces dispositions sont détaillées dans un document contenant des règlements sanitaires que l’ASO, la structure organisatrice, a envoyé aux équipes participantes. Le Tour démarrera le 29 août de Nice.

Le Tour de France prend le virus très au sérieux. Toutes les équipes doivent rester dans leur propre «bulle» autant que possible pendant trois semaines, les médecins d’équipes recevant des instructions précises pour le suivi de la santé des coureurs et des membres du personnel. Le but ultime est de «protéger la santé des coureurs, du personnel des équipes et des autres personnes impliquées dans le Tour de France et de faire en sorte que l’événement puisse se poursuivre».

On savait déjà que tous les coureurs seront testés au Covid-19 au moins deux fois avant le Tour. Dans le cas où un coureur est testé positif, une équipe a la possibilité jusqu’au samedi matin 29 août à 10h de le remplacer par un équipier en bonne santé.