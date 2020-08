Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce vendredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce vendredi 21 août.

Légende BELGIQUE MONDE SPORT CULTURE BUZZ

Bilan en Belgique: toujours moins de nouveaux cas

La croissance des contaminations au coronavirus continue de ralentir, selon les derniers chiffres de Sciensano. Le nombre d’hospitalisations a également baissé ces dernières 24h.

+ LIRE ICI

«Nos efforts portent leurs fruits»

Si l’Institut de santé publique se félicite des dernières tendances à la baisse observées depuis quelques jours en Belgique, les experts gardent un œil sur l’évolution de la situation à Bruxelles et Liège, qui pourraient devenir le prochain foyer principal de propagation du Covid-19 en Belgique.

+ LIRE ICI

Rentrée scolaire pour tous et avec masque

Le port du masque sera obligatoire pour les élèves de plus de 12 ans. Pour la rentrée dans l’enseignement supérieur, rien n’a encore été arrêté

+ LIRE ICI

Avis favorable des experts pour un premier vaccin

Le comité consultatif chargé de remettre des avis aux autorités politiques belges en matière de vaccination a examiné le dossier d’AstraZeneca et ne voit aucune raison de ne pas accepter les termes convenus entre l’entreprise et la Commission européenne.

+ LIRE ICI

INFOGRAPHIES | Comment l’e-commerce belge profite de la crise

«Bénéfices doublés», «commandes records» ou encore «prévisions annuelles en hausse»… Les communiqués officiels des géants de l’e-commerce (Amazon, Alibaba, Zalando…) ne laissent planer aucun doute: la crise sanitaire a boosté les ventes en ligne. Et ce, y compris en Belgique.

+ LIRE ICI

Les patients hospitalisés plus jeunes que pendant la 1ère vague

La population hospitalisée connaît actuellement un «rajeunissement» par rapport à la période de mi-mars à juin, a indiqué, vendredi, la porte-parole interfédérale Covid-19, Frédérique Jacobs.

+ LIRE ICI

Plus de 60% de jobs étudiants en moins au mois de juillet

Seuls 20.000 jobs étudiants ont été relevés au mois de juillet, contre 50.000 au cours de la même période en 2019, soit une baisse de 62%, ressort-il vendredi des données salariales du prestataire de services RH SD Worx.

+ LIRE ICI

Le railpass gratuit une nouvelle fois reporté

Le railpass gratuit qui devait être accordé dans le cadre des mesures liées au coronavirus est une nouvelle fois reporté, cette fois-ci jusqu’au 5 octobre, a indiqué vendredi le cabinet du ministre fédéral de la Mobilité, François Bellot.

+ LIRE ICI

Corée du Sud: 300 nouveaux cas, un record depuis mars

Les autorités sanitaires sud-coréennes ont signalé 324 nouveaux cas de coronavirus vendredi, soit la plus forte augmentation depuis le début du mois de mars, rapporte l’agence de presse Yonhap.

+ LIRE ICI

L’Amérique latine franchit la barre des 250.000 morts

Près de six mois après l’apparition de l’épidémie dans la région, le Brésil, le Pérou et le Mexique sont les pays les plus touchés.

+ LIRE ICI

100 millions de personnes dans l’extrême pauvreté?

La crise du Covid-19 pourrait entraîner 100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté à travers le monde, plus encore que précédemment estimé, a alerté jeudi le président de la Banque mondiale David Malpass, dans un entretien à l’AFP.

+ LIRE ICI

Piscine bondée à Wuhan: la Chine défend la fête qui a étonné le web

Une «pool party» organisée le week-end dernier à Wuhan, l’épicentre de la pandémie de coronavirus, a été vivement critiquée par les internautes du monde entier. Mais la Chine, elle, défend les fêtards.

+ LIRE ICI

Un ministre irlandais démissionne pour violation des mesures

Le ministre irlandais de l’Agriculture a démissionné vendredi après des révélations sur sa présence à un diner organisé par le club de golf du Parlement avec plus de 80 personnes en violation des restrictions liées à la pandémie de nouveau coronavirus.

+ LIRE ICI

La Suisse compte plus de 300 nouveaux cas

La Suisse compte 306 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés vendredi par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Aucun décès de plus n’a été enregistré. Le total reste à 1.719.

+ LIRE ICI

Les équipes comptant deux cas de Covid seront exclues du Tour

Les équipes cyclistes seront exclues lors du prochain Tour de France si deux coureurs ou membres du personnel sont testés positifs au coronavirus ou présentent des symptômes évidents. Si un coureur d’une équipe est infecté par le virus, seul ce coureur sera expulsé du Tour.

+ LIRE ICI