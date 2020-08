Coronavirus: l’OMS met en garde contre la prochaine saison grippale en Europe

La branche Europe de l’OMS met en garde contre la prochaine saison grippale et la surcharge des hôpitaux et du personnel soignant.

«Même si l’épicentre de la pandémie de Covid-19 s’est déplacé vers le continent américain, il existe encore des taux d’infection élevés dans d’autres parties du monde», a déclaré ce jeudi au cours d’une conférence de presse en ligne depuis Copenhague le directeur régional de l’OMS, Hans Kluge.

Selon Hans Kluge, «il est important que nous accordions autant d’attention à la grippe qu’au coronavirus, et que nous administrions des vaccins aux groupes à risque». Il a par ailleurs ajouté que l’Europe a été frappée très tôt et très durement par le nouveau coronavirus.

«La résurgence du virus n’est jamais loin», a prévenu Hans Kluge. Le nombre de nouvelles infections en Europe a augmenté chaque semaine au cours des derniers mois. En effet, la première semaine d’août a compté 40.000 cas de plus que la première semaine de juin.

Pourtant, nous en savons désormais davantage sur la transmission du virus. «Nous savons maintenant comment y faire face et sommes devenus plus avisés», a déclaré Hans Kluge.

«Mais l’automne amène avec lui la saison grippale», a-t-il prévenu. «Il est important que nous accordions autant d’attention à la grippe qu’au coronavirus, et que nous administrions des vaccins aux groupes à risque. C’est plus important que jamais cette année. Nous devons éviter de surcharger notre personnel de santé et nos hôpitaux.»