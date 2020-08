2e fusillade en 2 semaines dans le quartier de l’hôpital d’Ixelles!

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée ce 20 août pour une fusillade avenue Auguste Rodin, près de l’hôpital d’Ixelles. Il y a deux blessés.

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a été appelée jeudi vers 14h00 pour une fusillade avenue Auguste Rodin, près de l’hôpital d’Ixelles, et dans les rues aux alentours, a indiqué la zone, confirmant une information de RTL Info. «Deux personnes ont été blessées et emmenées à l’hôpital», a déclaré le porte-parole de la police. «Un périmètre de sécurité a été dressé. Le laboratoire de la police fédérale et un expert en balistique sont descendus sur place».

Une autre fusillade a eu lieu dans ce même quartier il y a huit jours, au cours de laquelle un homme né en 1993 a été blessé. Rien ne permet jusqu’à présent d’établir un lien entre les deux faits. Les enquêtes se poursuivent, a indiqué la zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles, sans autre commentaire pour l’instant.