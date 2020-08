Coronavirus: tout ce qu’il faut savoir ce jeudi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce jeudi 20 août.

La FEB satisfaite de l’autorisation de faire du shopping à deux

Le Conseil national de sécurité (CNS), qui s’est réuni à nouveau jeudi matin, a trouvé un équilibre «entre besoin sociétal, santé publique et attentes économiques et commerciales», a réagi la Fédération des entreprises de Belgique (FEB).

Retrouvailles en vue pour les amoureux «durables» non mariés séparés par les frontières

Les couples non mariés séparés par les frontières en raison des restrictions de déplacement dues au coronavirus pourront se retrouver à partir du 1er septembre prochain, moyennant le respect des règles de test et de quarantaine, après avoir prouvé leur «relation durable», a indiqué jeudi la Première ministre Sophie Wilmès, à l’issue d’un Conseil national de sécurité.

Le nombre de spectateurs pour les événements culturels et sportifs revu à la hausse

Dès le mois prochain, le nombre de spectateurs pouvant assister à des événements sera à nouveau revu à la hausse.

Jusqu’à cinquante personnes pourront se retrouver à une réception d’après funérailles

Le CNS a également tenu à permettre que «les réceptions après les funérailles puissent avoir lieu et réunir 50 personnes maximum, dans le respect des règles sanitaires en vigueur».

À deux pour faire les soldes: oui, mais le CNS laisse toutefois la décision aux commerçants

Les citoyens pourront à nouveau faire les magasins à deux, a annoncé jeudi la Première ministre, Sophie Wilmès, à l’issue du Conseil National de Sécurité (CNS). Les magasins seront toutefois libres d’adopter des règles plus strictes.

Redéfinie, la «bulle sociale» de cinq personnes reste d’application durant le mois de septembre

La bulle sociale de cinq personnes restera d’application, a annoncé jeudi la Première ministre, Sophie Wilmès, à l’issue du Conseil national de Sécurité (CNS).

VIDÉO | Coronavirus: voici les mesures prises ce jeudi 20 août par le Conseil national de sécurité (CNS)

Le Conseil national de sécurité s’est réuni ce jeudi. Parmi les nouvelles mesures prises, la bulle sociale de 5 a été prolongée, tandis que les événements publics pourront accueillir plus de spectateurs.

Ducarme veut une nouvelle démarche conciliant la protection et le travail

Le ministre des Indépendants, Denis Ducarme, a plaidé jeudi pour une approche de la pandémie qui permette de libérer davantage le travail.

La baisse des nouveaux cas se poursuit

Le nombre de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique s’élevait à 534,6 par jour en moyenne au cours de la période allant du 10 au 16 août, ce qui représente une baisse de 13% par rapport à la période de sept jours précédente, selon les derniers chiffres mis à jour jeudi matin par Sciensano. Les décès ont augmenté.

Le Conseil d’État rejette une demande contre le port du masque à Bruxelles

Le Conseil d’État a rejeté, ce jeudi, une demande de suspension d’extrême urgence contre le port du masque sur le territoire de la Région Bruxelles-Capitale. Cette demande émanait d’un Bruxellois de 68 ans, indique le Conseil d’État.

Coronavirus: la Belgique entièrement en orange foncé sur la carte du Centre européen

La Wallonie a rejoint la Flandre et Bruxelles en orange foncé sur la carte épidémiologique du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, ce qui suggère que la région a dénombré plus de 60 nouveaux cas de Covid-19 par 100.000 habitants au cours des deux dernières semaines

Les représentants des classes moyennes esquissent un demi-sourire après le CNS

Si les organisations représentant les classes moyennes saluent ce jeudi quelques adaptations comme l’autorisation de faire ses courses en binôme, elles restent principalement sur leur faim après la nouvelle réunion du Conseil national de sécurité.

Le Conseil provincial des médecins du Hainaut met en garde contre les tests «Medakit»

Le Conseil provincial du Hainaut de l’Ordre des médecins se dit «interpellé par de nombreux praticiens qui s’inquiètent des dangers de l’organisation de tests sérologiques rapides Covid-19 (Medakit)».

Vaccin: la Commission boucle des discussions avec CureVac pour 225 millions de doses

La Commission européenne a bouclé des discussions préliminaires avec la firme biopharmaceutique allemande CureVac en vue d’aboutir à un contrat d’achat anticipé d’un vaccin potentiel contre la Covid-19, a-t-elle annoncé jeudi.

Allemagne: 1.707 nouveaux cas de coronavirus en 24h, record depuis avril

L’Allemagne a enregistré au cours des dernières 24 heures 1.707 nouveaux cas d’infection au coronavirus, un niveau qui n’avait plus été atteint depuis le mois d’avril, selon des chiffres officiels publiés jeudi.

À cause du coronavirus, l’OMS Europe craint… la prochaine saison grippale en Europe

La branche Europe de l’OMS met en garde contre la prochaine saison grippale et la surcharge des hôpitaux et du personnel soignant.

L’Italie enregistre son plus haut chiffre de nouveaux cas depuis mai

L’Italie, jusqu’ici parmi les pays européens relativement épargnés par la résurgence du coronavirus, a enregistré en 24 heures 845 nouveaux cas, soit le chiffre le plus haut depuis le 23 mai, selon un bilan publié ce jeudi par le ministère de la Santé.

«Les choses ne vont pas bien» en Espagne, selon un responsable sanitaire

Le directeur du centre d’alertes sanitaires pour l’Espagne a averti que «les choses ne vont pas bien» devant la hausse exponentielle de cas de nouveau coronavirus, demandant l’aide des «influenceurs» pour sensibiliser les jeunes à la situation.

Le ministre de l’éducation français exclut un report de la rentrée scolaire

Le ministre français de l’Éducation Jean-Michel Blanquer a exclu ce jeudi un report généralisé de la rentrée scolaire du fait du rebond des contaminations de Covid-19 même si des «exceptions locales» pourront être envisagées.

Trois joueurs du FC Bâle testés positifs au coronavirus

Trois joueurs du FC Bâle ont été testés positifs au Covid-19 et manqueront la semaine prochaine la demi-finale de la Coupe de Suisse, a annoncé le club mercredi.

«Aidez Spa GP: restez chez vous»

En attendant le WRC, fin d’année, Spa s’apprête à accueillir la F1. Sans public, mais avec un gros soulagement…

Le Condroz annulé? Oui, mais…

Branle-bas de combat dans le petit monde du sport moteur ce mercredi. Évoquée dans la presse dès le matin, l’évocation d’une possible annulation du Rallye du Condroz 2020 a suscité un grand nombre de réactions et une cacophonie de points de vue.

La Pro League vise «un retour progressif du public» en septembre

La Pro League a réagi après la décision du Conseil national de sécurité ce jeudi d’autoriser les événements sportifs en extérieur avec un maximum de 400 spectateurs. L’instance du football professionnel belge vise «un retour progressif du public» pour le mois de septembre.

Des cas positifs au coronavirus enregistrés à Naples et Torino

Naples et le Torino, deux clubs de Serie A, ont annoncé ce jeudi des cas positifs de coronavirus dans leur équipe, au lendemain de l’annonce de l’AS Rome et de Cagliari.

Kinepolis en mesure de faire face à l’impact du coronavirus «pendant longtemps»

Le groupe Kinepolis a vu le nombre de visiteurs dans ses complexes de cinéma reculer de plus de moitié au premier semestre, par rapport à la même période de 2019, à 8,1 millions de visiteurs. «Mais notre groupe sera en mesure de faire face à l’impact du coronavirus pendant longtemps encore», souligne le CEO de Kinepolis.

Les théâtres et salles de concerts dénoncent les mesures «absurdes» du CNS

Les mesures annoncées par le Conseil national de sécurité ce jeudi ont déçu et mis en colère les acteurs des arts de la scène.

Charles Michel forcé de postposer son mariage

Charles Michel devait se marier ce samedi à Montmeyan, en France, où il possède une maison. Mais le coronavirus et le code couleur décidé par la Belgique sont passés par là…

