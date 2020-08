Le Français Arnaud Démare s’offre la dernière étape et enlève le classement général du Tour de Wallonie

Arnaud Démare (Groupama-FDJ) a remporté la quatrième et dernière étape du Tour de Wallonie (2.Pro) entre Blégny et Erezée (199,4 km) mercredi. Le Français remporte également le classement général

Une échappée de sept coureurs tentait sa chance avant d’être finalement réduite à trois avec Zdenek Stybar (Deceuninck-Quick Step), Stan Dewulf (Lotto Soudal) et Andreas Kron (Riwal Rdeadynez). Le trio était ensuite rejoint par Dylan Sunderland (NTT Pro Cycling) et Michal Golas (Ineos).

Les cinq hommes de tête étaient finalement repris à 10 kilomètres de l’arrivée, peu avant la Côte de Beffe, la dernière ascension de la journée. Malgré une tentative en solitaire de Jhonthan Narvaes (Ineos), la victoire finale se jouait au sprint et Arnaud Démare se montrait le plus rapide devant Philippe Gilbert (Lotto Soudal) et Greg Van Avermaet.

Le maillot jaune, déjà vainqueur de la troisième étape mardi, remporte également le classement général. Le Français décroche la troisième victoire de sa carrière sur une course à étape après les 4 Jours de Dunkerque et les Vattenfall Cyclassics.