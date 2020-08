Une nouvelle crèche a ouvert ses portes à Mons

Sa capacité sera de 49 enfants en septembre.

Mardi, la nouvelle crèche du CPAS de Mons a ouvert ses portes, rue Achille Legrand, accueillant ses premiers enfants. Celle-ci a été construite à deux pas du siège de la maison de Bouzanton, sur un ancien terrain vague.

La crèche a une capacité de 49 enfants, encadrés par une dizaine de puéricultrices. La crèche sera organisée en quatre zones suivant l’âge des enfants. La capacité totale de l’établissement ne sera atteinte qu’en septembre et à ce stade ce sont une dizaine d’enfants qui ont intégré le bâtiment basse énergie, doté d’une toiture végétalisée qui favorise la biodiversité et l’isolation thermique et acoustique.

Un an et demi de travaux auront été nécessaires pour construire le bâtiment, dont le chantier a connu quelques pérégrinations. Il y a eu la crise Covid-19, mais aussi un litige avec la Région wallonne, dont l’ancien gouvernement avait retiré une aide promise de 1,2 million€ (sur un budget global de 1,45 million€), pointant des irrégularités dans l’attribution du marché public.

Le CPAS avait malgré tout poursuivi les travaux (et contracté un emprunt pour cela), convaincu de son bon droit, et introduit un recours auprès de l’administration wallonne, tout en assignant le gouvernement en justice. Si le recours n’a rien donné, la bataille judiciaire n’a pas encore livré son verdict.