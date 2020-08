Angèle rejoint le casting étoilé d’une nouvelle série française

Jonathan Cohen, co-réalisateur de la nouvelle série «La Flamme», sur Canal +, annonce un casting tout simplement exceptionnel dont Angèle fera partie.

Pierre Niney, Leïla Bekhti, Orelsan ou encore Ramzy Bedia, le casting de la série «Flamme», portée par Jonathan Cohen rassemble du beau monde. Mais une autre star bien connue de par chez nous sera aussi présente: Angèle.

La série humoristique, parodie du film «Bachelor», devrait compter 9 épisodes de 26 minutes. À découvrir sur Canal + en fin d’année.

Angèle tout terrain

Désignée par Forbes parmi les trente artistes européens les plus influents, Angèle poursuit son ascension et débarque maintenant sur les plateaux de tournage. En plus de son rôle dans La Flamme, ses fans pourront la découvrir dans Annette, comédie musicale portée par Marion Cotillard et Adam Driver, à découvrir en salles fin 2020.