Le début du championnat de Belgique reporté au 7 novembre

Le début du championnat devait initialement débuter le 2 octobre.

Les dirigeants de la Pro Basketball League ont annoncé ce mercredi que le début du championnat de D1 de basket, l’Euromillions Basket League, était reporté d’un mois. Il débutera le week-end du 7 novembre au lieu de celui du 2 octobre.

Ce mercredi, les responsables de la Pro Basketball League et les représentants des clubs se sont réunis pour évoquer la tenue du championnat 2020-2021. Finalement, il a été décidé de reporter le début du championnat d’un mois. En effet, en raison des restrictions de voyage au niveau européen pour un grand nombre de pays, dont les États-Unis, mais également à la suite du renforcement des mesures restrictives par le Conseil National de Sécurité et l’interdiction locale des sports de contact dans certaines régions, il a été décidé de reporter le début du championnat du 2 octobre au week-end du 7 novembre.

Format inchangé

La formule de compétition et la formule de la Coupe de Belgique restent par contre inchangées. Pour rappel, les clubs ont décidé de maintenir la formule introduite la saison dernière. La saison régulière se tiendra donc en deux tours de compétitions. Le premier se jouera en deux groupes, basé sur le classement final de la défunte saison. Ostende, Anvers, Charleroi, Malines et le Brussels figurent dans le groupe A, Mons-Hainaut, Limburg United, Louvain, Alost et Liège dans le B. Toutes les équipes se rencontrent une fois en déplacement et une fois à domicile. Le deuxième tour, débuté avec les points acquis lors de la première phase, verra tous les clubs s’affronter une fois à domicile et une fois en déplacement avant de passer aux playoffs pour les huit meilleurs d’entre eux.

«L’évolution de la pandémie et les décisions qui en résultent au niveau européen, au niveau national et au niveau local, ne permettent actuellement pas à nos clubs de préparer la saison correctement. Nous avions élaboré un scénario nous permettant de reporter au début novembre, ce que nous venons d’activer», précise Arthur Goethals, le président de la Pro Basketball League.