Mallory Gabsi de retour en Belgique avec un projet «un peu fou»

«Un menu gastronomique, plus cool mais accessible à tous.» Photonews

Après le succès de sa friterie parisienne en duo avec Adrien Cachot, Mallory Gabsi donne rendez-vous aux fans de gastronomie à Rhode-Saint-Genèse dès le 11 août pour un tout nouveau projet «un peu fou».

Sur Instagram, le jeune chef a annoncé ce mardi sa participation au projet de restaurant éphémère «Greenhouses». De 19h à 22h, du mardi au dimanche entre le 11 et le 23 août, Mallory et son équipe accueilleront de gourmands clients pour une «expérience culinaire dans des petites serres» au bord de l’eau. Notre compatriote y a prévu de cuisiner notamment deux de ses recettes phares de «Top Chef»: ses langoustines avec pommes Granny Smith en entrée et sa pomme de pin en dessert qui lui avait d’ailleurs fait de sacrées frayeurs durant le concours de M6.

Au total, 14 petites serres avec des tables de 4 à 6 personnes qui respectent donc très bien les bulles sociales permettront aux clients de passer un moment unique. «Je vous promets d’y mettre l’ambiance, on va envoyer la patate!» glisse-t-il ainsi dans une vidéo sur Instagram. «Un menu gastronomique, plus cool mais accessible à tous.» Un concept à ne pas manquer!

Victime de son succès

Le 16 juillet dernier, Mallory Gabsi avait lancé en duo avec Adrien Cachot, autre candidat de «Top Chef», une friterie inspirée de leur restaurant de l’épisode «La Guerre des restos» sur les quais de Seine à Paris. En à peine 24 heures, les chefs avaient fait face à une rupture de stock en raison de l’affluence exceptionnelle des clients.

Complètement dépassés et inquiets de voir autant de monde faire la queue pour leurs plats alors que le coronavirus court toujours les rues, ils avaient pris la difficile décision de mettre fin à cette aventure. «Un soir, il y a eu jusqu’à 4 heures d’attente, de la folie! Avec Adrien, on ne voulait pas de ça. Surtout pour des burgers et des frites, même s’ils étaient très bons (rires)», reconnaissait Mallory. Il ajoutait: «On ne pouvait pas prendre ce risque de concentrer autant de monde à un même endroit aussi longtemps». En espérant donc que le nouveau projet du jeune chef ne prenne pas fin de la même façon!