Microsoft lance son Netflix du jeu vidéo à 12,99€ par mois

Après Google avec Stadia, c’est au tour de père de Windows de tenter l’aventure du «cloud gaming», le jeu vidéo à la demande.

Microsoft injectera cent jeux Xbox en streaming sur votre smartphone Android dès le 15 septembre. En ligne de mire, le lancement en Belgique de l’édition revue, corrigée et améliorée de son service en ligne Xbox Game Pass Ultimate (12,99€ par mois). Explications.

Avec la technologie xCloud bientôt intégrée au Xbox Game Pass Ultimate, le père de Windows se lance à corps perdu dans le «cloud gaming», le jeu vidéo à la demande via Internet. Principe: libérer votre appareil mobile des tâches de calcul.

À distance, dans le «cloud», des serveurs Microsoft se chargent d’exécuter votre jeu et d’envoyer au compte-gouttes les données (images, sons) sur votre téléphone connecté à Internet en Wi-Fi ou en 3G/4G. Peu importe sa puissance, votre smartphone sert exclusivement de relais entre les machines de Microsoft et vos réactions dans le jeu.

+ Vidéo ci-dessous: les serveurs xCloud sont composés de milliers de consoles Xbox One S connectées les unes aux autres et réparties dans des centres de données

Prenons un exemple concret. Le 15 septembre, vous souscrivez un abonnement au Xbox Game Pass Ultimate (12,99€ par mois). Vous installez l’application mobile Xbox Game Pass sur votre smartphone Android connecté à Internet. Vous sélectionnez dans le catalogue Xbox One le jeu de course automobile Forza Horizon 4. Dès que vous le lancez, les serveurs de Microsoft commencent à turbiner pour vous. Ils réagissent à vos instructions (accélérer, freiner, tourner à gauche…), calculent sons et images et vous les transmettent en streaming.

Ce n’est donc pas la puissance de votre smartphone qui détermine la qualité des graphismes, mais la capacité de votre connexion Internet. Plus la bande passante sera généreuse, plus l’affichage sera précis et détaillé. Pour contrôler les jeux, vous pouvez faire appel aux contrôles tactiles ou à une manette Xbox One sans fil connectée en Bluetooth.

D’autres manettes et d’autres accessoires seront disponibles d’ici le 15 septembre. Une sorte de griffe permettra par exemple de fixer ensemble la manette et le smartphone Android. Pour l’instant, le «cloud gaming» du Xbox Game Pass Ultimate est exclusivement réservé aux appareils Android (smartphone, tablette). L’iPad et l’iPhone sont exclus, tout comme les PC sous Windows 10 en particulier, les ordinateurs en général.

À l’inverse de la concurrence, le service de «cloud gaming» de Microsoft se concentre sur les smartphones et les tablettes Android. Internet

Les concurrents

Microsoft n’est pas la première firme à se lancer dans le «cloud gaming». En 2012 déjà, Belgacom s’était associé au pionnier américain OnLive, racheté en 2015 par Sony après le flop de ses services.

Sony justement distille 700 jeux PlayStation 2, 3 et 4 en streaming sur PC et sur PS4 via son service PlayStation Now (9,99€ par mois). Stable et performante, la plate-forme fait l’impasse sur les smartphones.

Dans le camp de Google, le service Stadia souffle le chaud et le froid. Disponible sur le navigateur Google Chrome, sur une sélection de smartphones et sur un Chromecast Ultra connecté à la TV, Stadia Basic (gratuit) vous oblige à acheter chaque jeu au prix fort. Contre 9,99€ par mois, l’abonnement Stadia Pro vous permet de piocher gratuitement dans un catalogue de seulement 22 jeux.

L’abonnement de Google Stadia s’appuie sur un catalogue étriqué et largement insuffisant pour convaincre. Capture d’écran

Contre 5,49€ par mois, le service GeForce Now, du spécialiste des cartes graphiques Nvidia, se connecte à vos comptes sur les boutiques numériques de jeux (Steam, Epic) avant d’injecter en streaming les jeux de votre collection. Prudence, tous les jeux ne sont pas compatibles. Le service est disponible sur ordinateur, tablette Shield TV et Android.

Contre 14,99€ par mois, le service Blacknut vous ouvre les portes d’un catalogue de 400 jeux en streaming sur ordinateur, Android ou encore les TV qui embarquent Android TV.