La boucherie de Sainte-Cécile cambriolée pour la deuxième fois en six mois!

Moins de six mois après un premier cambriolage, la boucherie «De la ferme à l’assiette», à Sainte-Cécile, a de nouveau été victime de malfrats dans la nuit de mardi à mercredi vers 01h20

Dans un nouveau bâtiment construit le long de la grand-route, la boucherie de Pierre Galloy «De la ferme à l’assiette» a ouvert ses portes en février 2019. Avec une philosophie qui se résume dans le nom de l’établissement, si le projet de Pierre a très vite fidélisé une clientèle de gourmets et de gourmands il suscite malheureusement d’autres convoitises.

C’est ainsi que le 19 février, à la veille du 1er anniversaire de la maison, des malfrats se sont introduits dans la boucherie pour y dérober la marchandise et en prenant bien soin de vider un extincteur dans le magasin et les ateliers. Le même scénario s’est déroulé la nuit de mardi à mercredi avec un fin quand même plus rock’n roll !

«Vers 01h20 du matin un habitant du village a entendu l’alarme», explique Pierre Galloy (NDLR: le boucher n’habite pas sur place mais dans un village voisin). «Se doutant de l’origine de l’alarme il est venu en voiture, a vu une voiture garée et le manège des voleurs et prévenu aussitôt la gendarmerie. Lorsqu’il est repassé devant la boucherie il a été pris en chasse puis percuté par le véhicule des voleurs».

Mal leur en prit car après cet épisode la voiture étant trop abîmée (direction? radiateur?) ils ont dû l’abandonner sur la place du Centenaire au centre du village sans pouvoir emporter leur butin mais en vidant là aussi un extincteur à l’intérieur du véhicule avant de se sauver par les champs.

Préjudice important

Malgré une intervention rapide de la police et l’appui d’un drone, les recherches sont restées vaines. Jeudi matin alors que le personnel et une société spécialisée étaient déjà à l’œuvre, Pierre Galloy mesure l’ampleur du préjudice. «Difficile d’estimer dans la totalité mais ils avaient embarqué une douzaine de jambons, toutes les noix, les saucissons, en fait toute la salaison dans les présentoirs et celle du fumoir, soit des centaines d’euros voire plus. Tout cela a été détruit par la poudre d’extincteur. À cela il faut ajouter toute la marchandise dans les frigos, les présentoirs, tout le matériel de service à la clientèle et les heures pour tout remettre en état soit un préjudice important» et sans doute un coup au moral. «Mais nous serons au poste pour notre clientèle de ce jeudi matin», conclut Pierre Galloy