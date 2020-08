Les conseils du centre de crise pour la canicule

Canicule/Hittegolf 17/8/2012 pict. by Christophe Licoppe – Photo News Photo News

Ce matin, lors de l’une de ses trois conférences de presse hebdomadaires, le Centre de crise a émis certaines recommandations pour faire face à la période de canicule prévue ces prochains jours.

Si les températures estivales et la période de vacances ont tendance à vous faire oublier le virus, ce dernier est malheureusement toujours bel et bien présent. Pour cette raison, les porte-paroles interfédéraux ont émis certaines recommandations ce mercredi matin, à l’occasion de l’une des trois conférences de presse hebdomadaire.

Climatisation

Frédérique Jacobs, la nouvelle porte-parole interfédérale a ainsi insisté sur l’utilisation des ventilateurs uniquement dans le foyer et en l’absence de personnes positives au coronavirus. En effet, les ventilateurs pourraient propager plus facilement les gouttelettes porteuses du virus et ainsi augmenter le taux de contamination.

Les systèmes de climatisation sont quant à eux encouragés, à condition qu’ils fonctionnent en renouvelant complètement l’air intérieur explique Frédérique Jacobs. «Le système de climatisation n’est pas une source de contamination virale et pourrait, au contraire, diminuer les risques de contamination car l’air froid y est souvent renouvelé, mais il faut alors s’assurer que le système insuffle un nouvel air frais et ne réutilise pas l’air de la pièce. Enfin, il faut que ces climatiseurs soient correctement entretenus.»

Loisirs

Si votre domicile ne vous permet pas de faire face à ces températures extrêmes dans des conditions idéales, il peut être tentant de chercher d’autres lieux pour se rafraîchir. Il est alors vivement recommandé de respecter les mesures de distanciation mais aussi les mesures d’application dans les lieux plus spécifiques comme les piscines, par exemple.

Si le lieu de votre choix est déjà pris d’assaut, il est conseillé d’envisager des alternatives, et de planifier ses déplacements en dehors des heures les plus chaudes.

Masque

Passé les 30 degrés ambiants, porter un masque peut s’avérer particulièrement pénible. Il est pourtant impératif de continuer à le porter tant que possible. Ce dernier est toujours une protection non négligeable pour limiter le taux de contamination.

Bulle sociale

Vacances et 30 degrés riment souvent avec barbecues et rosé… ou n’importe quelle boisson de votre choix. Ce beau tableau est évidemment toujours possible, mais uniquement dans le respect des consignes établies.

Les rassemblements privés de plus de 10 personnes sont toujours proscrits. Il s’agit donc de profiter de l’été, mais sans oublier de continuer à limiter au maximum ses interactions sociales, dans un contexte où le virus se propage toujours.

