Tennis: L'Astrid Bowl à son tour annulé

D'abord reporté à la fin du mois de septembre (du 26/9 au 3/10), le tournoi pour juniors de Marcinelle n'aura finalement pas lieu cette année. Les organisateurs en ont pris la décision ce mercredi matin.

L'Astrid Bowl 2020 suit malheureusement le Ladies Open de Baulet et ne pourra pas se dérouler: le renforcement des mesures sanitaires, en Belgique et à l'étranger, freine considérablement l'organisation de ce tournoi réservé aux meilleurs joueurs et joueuses de tennis juniors de la planète.

Dans un communiqué, les organisateurs précisent que "les exigences très strictes émises par l'ITF, ne fut-ce que par exemple en terme d'accès à notre pays sans quarantaine pour les joueurs [...], les protocoles sanitaires très lourds [...] qu'il faudrait appliquer pour les joueurs et spectateurs, les hôtels, la restauration, les douches et vestiaires, les transports rendent extrêmement difficile l'organisation d'un tel tournoi. [...] D'autre part, les risques qu'un tel rassemblement de personnes venant d'horizons variés et lointains ferait courir pour les joueurs eux-mêmes, les spectateurs, les arbitres, les bénévoles et les organisateurs nous paraissent trop grands pour envisager la tenue du tournoi en septembre. C'est donc avec beaucoup de regrets que le comité a décidé d'annuler cette édition 2020 de l'Astrid Bowl."