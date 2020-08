Ostende loue le jeune anglais Toby Sibbick (Barnsley) avec option d’achat

Ostende a obtenu le prêt avec option d’achat du jeune défenseur anglais Toby Sibbick qui arrive en provenance de Barnsley, a annoncé mardi le club côtier.

Sibbick, 21 ans, a été formé à Wimbledon où il fait ses débuts professionnels en 2017. La saison dernière, il avait rejoint Barnsley qui l’avait prêté six mois à Hearts of Midlothian en Écosse.

«Je suis très excité d’être ici. Le championnat belge a offert des opportunités aux jeunes joueurs ces dernières années. Je suis polyvalent et je peux jouer à tous les postes en défense et comme milieu défensif. J’aime construire le jeu depuis l’arrière», a déclaré Toby Sibbick.

«Toby est un joueur rapide et à l’aise en possession du ballon. Il a un énorme potentiel et c’est pourquoi nous avons négocié une option d’achat. Nous avons des manquements en défense centrale et c’est une bonne chose d’avoir pu attirer Toby», a ajouté Gauthier Ganaye, le président exécutif d’Ostende et passé par Barnsley.