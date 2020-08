Retail Partners Colruyt Group rappelle des brochettes de dinde à cause de salmonelles

Retail Partners Colruyt Group a décidé, en concertation avec l’Afsca, de retirer des rayons et de rappeler des brochettes de dinde marinées car la présence de salmonelles y a été décelée, indique le groupe mardi dans un communiqué.

Il s’agit des lots achetés entre le 31 juillet et le 4 août chez Spar Colruyt Group et d’autres magasins d’alimentation générale.

Ces brochettes de dinde marinées sont emballées par trois et 16 pièces et portent les dates limites de consommation du 6 et 7 août 2020 ainsi que les numéros de lot 2031212 et 2031213.

Les salmonelles peuvent causer de la fièvre, des crampes abdominales et la diarrhée, généralement dans les 12 à 48h après consommation.

Les clients qui ont acheté ces brochettes sont invités à ne pas les consommer et à les ramener en magasin, où ils leur seront remboursés.