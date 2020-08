Journée «chiens» en centres et au cinéma

Pour 10€, le club canin d’Estaimpuis, la SPA de Mouscron et le cinéma For&Ver vous proposent démonstrations, visite privilégiée, film et boisson. ÉdA

Éclairage sur le canicross à Estaimpuis, coulisses de la SPA et film canin au cinéma For&Ver: package de wouf, ce 15 août!

Le club canin d’Estaimpuis, la SPA Mouscron et le cinéma For&Ver de Mouscron s’associent afin de proposer une journée entièrement tournée vers le meilleur ami de l’homme au prix de 10€.

Un vrai déconfinement canin

«C’est Fabien, un membre du club canin d’Estaimpuis, qui nous a proposé d’enfin organiser une journée familiale entière puisqu’avec le Covid, nous n’avons pas eu l’occasion de proposer beaucoup d’activités. Elle se déroulera le samedi 15 août, du matin au soir, en portant bien sûr le masque qui ne doit pas être un frein et en respectant les gestes barrière», dit Élise De Mullier à l’organisation du rendez-vous. Différentes activités familiales seront proposées par le club canin d’Estaimpuis, que vous veniez ou non avec votre propre compagnon à quatre pattes. «Il y aura des démonstrations d’agility (parcours d’obstacles), du mondioring (attaque) et un accès libre au canicross sur un petit parcours balisé. Tout sera encadré. Un stand de matériel neuf de canicross, de la petite restauration ou encore un château gonflable pour vos enfants seront proposés.»

Du côté de la SPA de Mouscron, Laura Willen et son équipe vous accueilleront. «Nous organiserons des visites par petits groupes. On prendra le temps de tout découvrir le site, d’expliquer le déroulement logistique (l’arrivée, l’adoption, le départ…), dit la directrice sur son site de la route Express. Ce sera aussi l’occasion de mettre des choses au clair comme le fait que la SPA n’est pas subsidiée contrairement à ce que beaucoup croient. Il y a une réelle dynamique ici et jamais de repos: nous sommes aussi là le dimanche pour les animaux.» Là aussi, il y aura un stand où l’on vendra à moindre coût jeux, laisses… «Tout sera neuf. Nous vendrons des crêpes et autres gourmandises!»

«L’appel de la forêt» au ciné

Tout s’arrêtera à 17h30, le temps que chacun puisse rentrer se rafraîchir. «À 19 heures, tous les participants à la journée ont RDV au cinéma For&Ver. C’est une institution mouscronnoise que nous voulions intégrer dans cette organisation, qu’on a envie de voir perdurer sur notre territoire», rajoute Mme De Mullier complétée par Benoît Verfaillie, directeur du cinéma: «Nous projetterons un film de circonstance avec «L’appel de la forêt» qui plaira tant aux enfants avec l’histoire du chien qu’aux adultes puisque l’acteur principal est Harrison Ford. Pour respecter les mesures sanitaires, le film sera projeté en deux ou trois salles en même temps».

Vous en aurez plus que les 10€ du prix d’accès

Les 10€ de la journée comprendront l’accès aux deux sites et donneront droit à la salle obscure et à un bon de 5€ à dépenser dans le self du ciné. Vous en aurez pour bien plus que la somme réclamée. «L’objectif de cette journée n’est pas d’engranger des bénéfices mais bien de passer une belle journée», insiste encore l’organisatrice qui remercie aussi les sponsors ayant déjà acheté des dizaines de places, donné des bons à valoir dans des établissements de l’entité à l’occasion de la tombola ou assurant la prise en charge de certains éléments, comme un masque spécifique offert. De quoi faire de ce jour férié une réussite…

Inscription nécessaire via le groupe Facebook (paiement à la réservation ou sur place): CCE-SPA font leur Cinéma