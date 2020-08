Covid au Grand-Duché: pas de nouveau décès ces dernières 24 heures

Au Grand-Duché de Luxembourg, selon les derniers chiffres relatifs à l’évolution de l’épidémie de coronavirus publiés par les autorités, aucun nouveau décès n’est à déplorer lundi. 53 nouvelles infections sont en revanche détectées.

Le nombre total de victime de la pandémie reste à 118 morts (le patient du Grand Est décédé n’est pas comptabilisé par les autorités).

Pour la journée de lundi, ce sont donc 7 319 tests PCR – dont 6 162 résidents – qui ont été pratiqués pour 53 personnes testées positives (dont 49 résidents).

Pour rappel, le gouvernement dresse désormais un bilan journalier qui fait état uniquement du nombre de tests PCR effectués la veille, du nombre de personnes testées positives, des hospitalisations et des décès. Les chiffres et données complètes (ratio hommes/femmes, âge moyen, cantons, etc) font l’objet d’un bilan hebdomadaire détaillé.

Principale raison à ce changement de méthodologie: des délais plus longs qu’un jour sont observés et les laboratoires adressent certains résultats de tests PCR avec un délai de plusieurs jours. Face à ce rattrapage de tests, des corrections rétrospectives sont faites au niveau des statistiques présentées sur le site covid19.lu, précise le gouvernement.