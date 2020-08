Une peine de 5 ans de prison ferme requise pour plusieurs viols sur sa fille

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de 5 ans de prison ferme contre A.M., un homme de 32 ans, poursuivi pour détention d’images pédopornographiques, attentats à la pudeur et viols sur sa fille née en 2006.

Le prévenu conteste avoir violé la victime mais admet avoir détenu involontairement des images pédopornographiques.

Entre 2013 et 2018, A.M. est accusée par sa fille de l’avoir violé à plusieurs reprises lorsqu’il l’hébergeait à son domicile. D’après la victime, son père l’obligeait également à porter des sous-vêtements sexy appartenant à l’ex-compagne de son père et lui touchait la poitrine. Lors de l’enquête, le matériel informatique du prévenu a été saisi et fouillé. Les policiers ont ainsi découvert sur son téléphone plus de 2.000 images pédopornographiques téléchargées sur un site russe.

«Ce n’était pas ce que je recherchais. À la base, je cherchais des images pornographiques de femmes avec des rondeurs ou de grosses poitrines», a expliqué le père de famille. Ce dernier jure n’avoir jamais rien fait à sa fille. Le ministère public estime que la jeune victime dit la vérité dans ce dossier. Une peine de 5 ans de prison ferme a été requise contre le prévenu.

Me Mayence, conseil du père de famille, a plaidé l’acquittement pour les préventions contestées et un sursis probatoire pour la détention d’images pédopornographiques. D’après la défense, il n’est pas normal de ne pas voir la mère de la victime s’investir dans le dossier. «Il n’y a aucun élément pour accréditer les propos de la fille. Pourquoi la mère est absente et ne prend pas de contact avec l’avocate de sa fille? «

Jugement attendu le 14 août prochain.