Prison ferme requise pour plusieurs viols et attentats à la pudeur sur deux adolescents

Le ministère public a requis mardi devant le tribunal correctionnel de Charleroi une peine de prison ferme contre K.M., un homme de 56 ans, poursuivi pour détention et partage d’images pédopornographiques, viols et attentats à la pudeur sur deux adolescents, élèves dans une école spécialisée.

Le 22 septembre 2019, le prévenu avait attiré un mineur de moins de 16 ans dans l’arrière-boutique du Night shop dans lequel il travaillait en tant que caissier et a tenté de l’embrasser. L’adolescent est parvenu à s’enfuir et a averti la police. Une enquête a été ouverte et a permis de découvrir d’autres faits commis sur un second adolescent entre le 31 août 2017 et le 1er janvier 2018.

Les policiers ont découvert dans le téléphone du prévenu des photos montrant le prévenu et la victime, âgée de moins de 16 ans, nus ou s’embrassant sur la bouche. D’autres images, issues des caméras de surveillance du magasin, montraient des garçons dans le Night shop.

Entendue sur les faits, la victime a affirmé avoir été sexuellement abusée à plusieurs reprises dans l’arrière-boutique. «Il n’y a jamais eu de pénétration. Il me le demandait, mais j’ai refusé», a expliqué le prévenu. Ce dernier admet avoir pris, diffusé et partagé les photos sur internet.

Le substitut Bury a demandé qu’une peine de prison ferme soit prononcée contre K.M. Ce dernier a déjà trois antécédents judiciaires, dont une condamnation pour des faits similaires à Tournai.

Me Puccini, remplaçant Me Druart, a plaidé un sursis probatoire avec un suivi à long terme pour éduquer son client et remédier à ses problèmes. «Il provient d’une culture différente, où il est normal de se marier avec une jeune fille âgée de 14 ans. Il se doit d’être éduqué et de comprendre que ce genre de choses ne se fait pas chez nous.»

Jugement pour le 14 août prochain.