40.000 abeilles en plein cœur du quartier européen: «du miel pour l’hydromel de nos cocktails»

Un hôtel de luxe du très gris quartier européen de Bruxelles a récolté pour la première fois le miel de ses 4 ruches, cet été. De quoi l’intégrer dans la cuisine de son resto, mais aussi dans ses cocktails.

Depuis le mois d’avril, un hôtel de luxe accueille 4 ruches en plein cœur du quartier européen, à Bruxelles. 40.000 abeilles y effectuent leurs vols incessants pour nourrir leurs colonies du pollen butiné dans les parterres, parcs, balcons et intérieurs d’îlot d’Etterbeek et Bruxelles.

DR «Ces abeilles ont pour terrain de chasse les parcs et jardins jouxtant le Berlaymont et la rue de la Loi», apprend-on dans un communiqué du Martin’s Brussels EU, l’un des 14 hôtels du groupe Martin’s Hotels. «Une aubaine pour ces butineuses qui opèrent dans un rayon de 3km, territoire qui englobe le parc Léopold et celui de Bruxelles», mais aussi le quartier des Squares dans lequel se situe l’établissement.

La première récolte de miel a eu lieu le 15 juillet. Celui-ci bénéficie de la législation en place à Bruxelles qui interdit les pesticides « tueurs d’abeilles » depuis 2016. «Le miel bruxellois est donc moins pollué que celui issu de champs parsemés d’engrais et de pesticides. De plus, le terrain de jeu des abeilles de ville est beaucoup plus diversifié. Ce qui aurait pour résultat une récolte plus abondante qu’en milieu rural», se félicite l’hôtel. Qui table sur 30 kilos la première année et 60 la 2e pour ses 4 ruches.

L’hôtel profitera de ce miel en provenance directe de son toit pour gâter ses clients: il sera «glissé dans différents plats du restaurant», mais aussi sera disponible en petits pots souvenir où sucrera l’hydromel maison pour concocter un apéritif exclusif «à base d’hydromel, de tonic et de citron vert».