Toutes les sorties cinéma de ce mercredi 5 août

Des casseurs amateurs, un bigfoot écolo, un gamin facétieux et un réfugié mafieux: il y a tout cela, et rien d’autre, dans les sorties cinéma de ce mercredi 5 août. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser. Vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Les losers héroïques

Comédie de Sebastián Borensztein. Avec Ricardo Darín, Chino Darín et Luis Brandoni. Durée: 1 h 56.

Ce que ça raconte

Victimes d’un avocat pourri jusqu’au noyau, des villageois argentins bricolent un casse pour récupérer leurs biftons. Ils n’y connaissent rien en système de sécurité, mais la motivation est là.

Ce qu’on en pense

Avec humour, ténacité et un panache bien caché, cette bande de bras cassés réalise le cambriolage le plus jubilatoire de l’année.

Bigfoot family

Comédie d’animation de Ben Stassen et Jérémie Degruson. Version 2D et 3D. Durée: 1 h 28.

Ce que ça raconte

Fils de Bigfoot, Adam a hérité des super-pouvoirs de son papa poilu. Quand ce dernier disparaît mystérieusement lors d’une mission contre une société pétrolière en Alaska, toute la famille part le retrouver: Adam, maman Shelly, mais aussi Trapper le raton laveur et Wilbur l’ours mal léché…

Ce qu’on en pense

Le dernier-né du studio bruxellois nWave n’a rien à envier aux mastodontes américains. En 2D ou en 3D, les détails de la nature sont presque aussi bien qu’en vrai, et le résultat est une aventure à la fois légère et divertissante, mais avec un message écologique engagé.

Les blagues de Toto

Comédie de Pascal Bourdiaux. Avec Gavril Dartevelle et Guillaume De Tonquédec. Durée: 1 h 24.

Ce que ça raconte

Héros de vannes, puis de bande dessinée, Toto a désormais sa version en chair et en os. Accusé à tort d’avoir provoqué un cataclysme, il va devoir monopoliser toute son ingéniosité pour prouver son innocence.

Ce qu’on en pense

Vraiment, ce n’est pas si terrible dans le genre film pour gamins. Pour une fois, ils ont même trouvé des jeunes acteurs plus dégourdis que les adultes (si on était mauvaise langue, on vous dirait que ce n’était pas compliqué).

Berlin Alexanderplatz

Drame de Burhan Qurbani avec Welket Bungué, Jella Haase et Albrecht Schuch. Durée: 3 h 03.

Ce que ça raconte

Francis, 30 ans, réfugié de Guinée-Bissau, se retrouve malgré lui enrôlé dans la pègre berlinoise.

Ce qu’on en pense

Une nouvelle adaptation particulièrement moderne du roman éponyme de 1929 d’Alfred Döblin. Malgré l’ambition et l’énergie déployées, le film ne convainc pas quand, après un début prometteur, il se perd dans toutes ces choses qu’il veut dire.