Les tunnels Rogier et Botanique rouvrent, mais il reste du taf ailleurs

Les tunnels Rogier et Botanique ont rouvert sur la Petite Ceinture. Mais le trafic tombé à 20% de la normale en juillet permet à Bruxelles Mobilité de continuer ses chantiers dans d’autres tunnels routiers de la capitale. État des lieux.

Dans le cadre de rénovations importantes de tunnels et ponts bruxellois durant l’été, les travaux dans le tunnel Rogier ont été terminés dans les temps au 31 juillet, ce qui a permis de rouvrir les tunnels Rogier et Botanique, a annoncé ce 3 août l’agence régionale Bruxelles Mobilité.

L’agence profite toujours de la période estivale pour donner un coup d’accélérateur aux gros travaux, ce qui inclut des rénovations dans les tunnels, planifiées selon un plan pluriannuel adopté par le gouvernement bruxellois en 2016. Selon Bruxelles Mobilité, la circulation automobile a même été jusqu’à tomber de 20% en juillet par rapport à un mois «normal» – hors des mois de vacances scolaires de juillet et août – avec l’accentuation du phénomène liée à la crise sanitaire.

«Bruxelles investit énormément pour faciliter les déplacements à pied, à vélo et en transport public, notamment avec ses 40 km de nouvelles pistes cyclables COVID et ses 350 millions pour améliorer la qualité du réseau de la STIB», met en avant la ministre bruxelloise de la Mobilité Elke Van den Brandt. «Nous n’en oublions pas pour autant les navetteurs et automobilistes. C’est 100 millions d’euros que nous investissons cette année dans les travaux en cours dans nos tunnels.»

Dans le tunnel Rogier, les travaux ont consisté à créer une paroi de séparation entre les deux sens de circulation.