L’étrange message de VOO: ne vous abonnez pas au foot belge

VOO déconseille à ses clients de s’abonner à VOOsport, terreau du foot belge, et déplace le basket et le hockey dans le bouquet VOO sport world. Capture d’écran

La Pro League n’a toujours pas intégré le catalogue de l’opérateur wallon dont la communication intrigue.

VOO est plus que jamais dans l’impasse. À quatre jours de la reprise du championnat de Pro League (8 août), l’opérateur wallon n’a toujours pas signé de contrat avec Eleven Sports, le détenteur des droits du football belge. «Les négociations avancent», botte en touche Jan Mosselmans (Eleven Sports). «Mais je ne peux pas vous en dire plus.»

Si les observateurs estiment que l’accord est inéluctable, force est de constater que la communication de VOO intrigue sérieusement. Sur son site, le câblo-opérateur conseille désormais aux clients… de ne pas s’abonner au foot belge.

«En attendant l’aboutissement des négociations, les chaînes VOOsport ne diffuseront pas de contenus et seront supprimées de la numérotation à partir du 3 août 2020. Même s’il est toujours possible de s’abonner à l’option VOOsport, nous vous conseillons d’attendre de nos nouvelles pour y souscrire (l’option n’est plus facturée tant que les droits ne sont pas acquis!).»

C’est directement sur son site Internet que VOO conseille la patience avant d’éventuellement s’abonner au foot belge. Capture d’écran

Les trois hypothèses

Sur base de ce message sibyllin, trois hypothèses se dessinent:

1. La signature du contrat est proche mais elle va s’accompagner d’une révision des tarifs.

2. La signature du contrat est retardée, au point de tomber après le début du championnat.

3. La perspective d’un accord s’éloigne de plus en plus.

«Le principe reste de trouver un accord avant le début du championnat», rassure Jan Mosselmans (Eleven Sports). « Je le répète, notre but, c’est qu’aucun fan de foot ne soit obligé de changer d’opérateur pour suivre la compétition. Nous souhaitons distribuer les matchs au plus grand nombre.»

Malgré ce discours, il ne faut pas oublier que les chaînes d’Eleven Sports sont disponibles séparément, en toute indépendance des opérateurs. Il est possible de s’abonner aux trois chaînes dédiées au football belge directement via le site et l’application Eleven Sports. Ensuite, libre à l’abonné de se connecter au réseau Internet de son choix pour accéder aux chaînes Eleven Sports via smartphone, tablette, ordinateur, smart TV ou encore Apple TV.