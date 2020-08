La Province vient en appui au CHU de Liège en prenant en charge 35 patients guéris du Covid-19

Amener la population à s’approprier les gestes de protection

Le service I Prom’S (Service Itinérant de Promotion de la Santé) et le Département des Sciences de la Santé publique de l’Université de Liège se sont unis pour mettre en place la stratégie CEdRIC.

CEdRIC signifie Compréhension de la situation; Éducation des patients sur les stratégies d’autogestion; Références à des ressources fiables; Instruire des mesures à prendre en cas d’urgence; Confirmation de la compréhension des informations. Il s’agit donc d’une méthode d’intervention brève menée auprès des personnes qui se présentent dans un centre de testing pour les sensibiliser aux conduites à tenir pour casser la chaîne de contamination du virus.

CEdRIC est un guide d’apprentissage pour la population. Si les citoyens comprennent pourquoi les mesures de prévention sont capitales pour éviter que le virus circule, dans quelles conditions et de quelle manière il faut les appliquer, ils se les approprieront et les intégreront plus aisément dans leur quotidien. Ils deviendront ainsi les acteurs de leur propre santé mais aussi des sujets actifs dans la lutte contre le coronavirus.

Le personnel du service I Prom’S a été formé à cette méthode d’intervention brève par l’École de Santé publique. Concrètement, un agent provincial CEdRIC donne des informations, des explications claires et de la documentation à la personne qui arrive sur le site de dépistage du Covid-19. Il lui propose de la recontacter par téléphone 3 jours plus tard pour prendre de ses nouvelles, répondre à ses questions, la sensibiliser et apprécier la manière dont elle a intégré cette démarche de prévention.

La stratégie CEdRIC est testée depuis le 8 juin sur les sites des CHR de Verviers et de Malmedy. Elle sera proposée sur les sites du CHR de Huy et sur celui du CHC de Hermalle-sous-Argenteau après une évaluation du projet.