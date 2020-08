Ans: voici les rues où le port du masque est obligatoire

À Ans, le bourgmestre ff a rédigé un arrêté de police visant à imposer le port du masque dans les rues commerçantes de la commune depuis le samedi 25 juillet.

Le port du masque est devenu obligatoire dans les rues commerçantes et tout endroit privé ou public à forte fréquentation tels que définis par les autorités locales.

Le vendredi 24 juillet, le bourgmestre f.f. Walther Herben a, en complément aux nouvelles règles édictées par le Conseil National de Sécurité dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de Covid-19, et ce en collaboration avec le collège communal et le conseil de police, rédigé un arrêté de police visant à imposer le port du masque dans les rues commerçantes de la commune depuis le samedi 25 juillet.

Ces rues composent la zone formée par la rue Lambert Dewonck (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue du Moulin et son carrefour formé avec la N3), par la rue de la Station, par le rond-point de la gare (et ses trottoirs), par la rue de l’Yser (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue Kerstenne et son carrefour formé avec la rue de la Station) et par la chaussée du Roi Albert (portion comprise entre son carrefour formé avec la rue de la Station et le numéro 46 (compris)).

Dans ces rues, le port du masque est obligatoire pour toute personne âgée de 12 ans ou plus.

D’autres rues et lieux à forte affluence pourront être ajoutés en fonction de l’évolution de la situation.

Les infractions à cette décision seront punies d’une amende administrative variant entre 25 et 250 Euros.

Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches en respectant les gestes «barrière».