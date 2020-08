Western & Southern Open: Andy Murray reçoit une wildcard

Après deux opérations à la hanche, Murray a chuté à la 129e place au classement ATP.

Andy Murray, l’ancien numéro 1 mondial, a reçu une wildcard pour le Western & Southern Open (22-28 août), le Masters 1000 de Cincinnati qui aura lieu exceptionnellement à New York. Murray espère pouvoir participer à l’US Open (31 août-13 septembre).

Son dernier match officiel remonte au mois de novembre dernier. Fin juin, il avait joué un match d’exhibition à Londres.

Le tableau final à New York comporte de beaux noms dont Novak Djokovic (ATP 1), Rafael Nadal (ATP 2), Dominic Thiem (ATP 3), Daniil Medvedev (ATP 5), Stefanos Tsitsipas (ATP 6), Alexander Zverev (ATP 7) et Matteo Berrettini (ATP 8) et David Goffin (ATP 10).

Côté féminin, Karolina Pliskova (WTA 3), Sofia Kenin (WTA 4), Bianca Andreescu (WTA 6), Serena Williams (WTA 9) et Naomi Osaka (WTA 10) seront présentes aux côtés d’Elise Mertens (WTA 23) et Kim Clijsters qui a également reçu une wildcard.

L’année dernière, David Goffin s’était incliné en finale contre Daniil Medvedev.