Des milliers de personnes sont rentrées en Belgique depuis des zones rouges

Les autorités avaient déjà reçu plus de 200.000 formulaires lundi matin. BELGA

Des amendes seront données si le formulaire «Passenger Locator Form» n’est pas rempli.

Des milliers de personnes en provenance de zones classées rouge, soit à risque au niveau de l’épidémie de Covid-19, sont entrées en Belgique ces derniers jours, ressort-il lundi des données du «Passenger Locator Form», formulaire obligatoire depuis samedi pour toute personne qui entre en Belgique après un séjour d’au moins 48 heures à l’étranger et rassemblant des informations sur leur séjour et leur moyen de transport.

1.500 et 2.000 personnes par jour

Les autorités avaient déjà reçu plus de 200.000 formulaires lundi matin, indique la porte-parole du SPF Santé publique, Vinciane Charlier. Entre 1.500 et 2.000 personnes sont arrivées par jour depuis des zones rouges. Elles doivent donc réaliser un test de dépistage et respecter une quarantaine de 14 jours.

Entre 7.000 et 9.000 personnes supplémentaires sont, par ailleurs, rentrées dans le pays quotidiennement depuis des zones oranges. Elles sont quant à elles invitées à contacter leur médecin généraliste pour se faire dépister et à se mettre en quarantaine, mais il ne s’agit pas d’une obligation.

Le suivi de personnes en quarantaine est toujours en cours d’élaboration. «En rassemblant les données du traçage de contacts, des formulaires des voyageurs et des laboratoires, nous pouvons savoir qui n’a pas encore été testé», a déclaré le secrétaire de la Conférence interministérielle de la santé publique, Pedro Facon, au Nieuwsblad. Coopérer avec les autorités locales est également possible.

Des contrôles sur la route

Les chiffres du SPF Santé publique sont peut-être encore sous-estimés: les contrôles ont montré que de nombreuses personnes n’avaient pas rempli le formulaire avant leur retour. La police a notamment contrôlé 51 véhicules samedi sur la E40 à Adinkerke, dont seulement 18 étaient en règle. A partir de cette semaine, les agents infligeront une amende si le formulaire n’est pas rempli, confirme la porte-parole Jana Verdegem.

Le système de codes de couleur pour les voyages sera par ailleurs peut-être adapté. Le groupe d’experts fédéraux Celeval en discutera mardi. Le système actuel est source de frustration, tant pour les voyageurs que pour les pays dont la couleur change.