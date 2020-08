Le voleur abandonne des bibles en chemin à Tournai

Un vol étrange a été commis dimanche soir à la rue des Champs, à Tournai. Le voleur a semé des bibles sur son passage.

Dimanche, un peu avant 21 h 45, un riverain de la rue des Champs a eu l’attention attirée par le curieux manège mené par un jeune cycliste. Après être passé à plusieurs reprises dans la rue sur son vélo, celui-ci a déposé ce dernier contre la façade de notre témoin et semblait ensuite chercher quelque chose sur le sol.

À la question de savoir s’il avait perdu un objet, le jeune homme répondit que la voiture de sa copine avait été visitée par des voleurs un peu plus tôt et que ces derniers avaient jeté le fruit de leur larcin dans la rue. Le jeune homme prit rapidement congé de son interlocuteur en prétextant que la police devait se rendre sur les lieux du vol pour rejoindre son amie, soit un peu plus loin que l’endroit où il effectuait ses recherches. Une réponse qui a d’autant plus intrigué le riverain qu’aucun combi de police n’était visible à proximité. Un peu plus tard, une personne qui rendait visite à un autre habitant de la rue des Champs devait constater qu’un vol avait été commis dans son véhicule au cours de la soirée.

En fouillant les alentours, le préjudicié, auquel se sont joints ses hôtes et le voisin, a retrouvé plusieurs sacs ainsi que quatre bibles sous des voitures ainsi que sur les bas-côtés de la route. Les objets et les livres provenaient bien du véhicule visité un peu plus tôt.

En définitive, le voleur n’aura pas eu le temps d’emporter grand-chose mis à part un foulard. Quant au jeune homme qui était censé attendre la police un peu plus loin dans la rue, il avait disparu…